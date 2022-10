THUNDER BAY – BUSINESS – There is still time to get started on your new direction!

๐—”๐—ฟ๐—ฒ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐—ฎ๐—ป ๐—œ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐—ช๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป ๐—˜๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐˜‚๐—ฟ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ ๐—ฏ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ผ๐—ณ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ ๐—ฏ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐˜€?

JOIN US during Small Business Week for the Indigenous ๐—ช๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป ๐—ถ๐—ป ๐—•๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐—ช๐—ผ๐—ฟ๐—ธ๐˜€๐—ต๐—ผ๐—ฝ hosted by NADF at the Valhalla Inn on October 18 โ€“ 19, 2022 from 9 am โ€“ 4 pm.

Come and learn about financial literacy, business structures, insurance for your business, tax information, as well as other key business planning topics. We will also hear from our partners. PARO’s Womenโ€™s Enterprise and the Thunder Bay CEDC.

Bring your questions and your willingness to learn during this two-day workshop!

๐—ฆ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ถ๐˜€ ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฑ! Lunch and refreshments are provided to all registered participants.

To learn more, please contact Jamie Hunter, Women in Business Coordinator, at rjhunter@nadf.org or complete the registration form NADF Business Forum Click here!