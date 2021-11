On November 8, 2021, the United States will begin allowing fully vaccinated travellers from Canada to enter the United States at land and ferry points of entry for discretionary (non-essential) reasons, such as tourism.

The Canada Border Services Agency would like to remind travellers that border measures remain in place for travellers entering or returning to Canada and that they should get informed and understand their obligations as they make their travel plans.

Travellers should check if they are eligible to enter Canada and meet all entry requirements before heading to the border. Canadian residents can check with their home province or territory about getting COVID-19 proof of vaccination to facilitate their return to Canada.

Fully vaccinated travellers coming to Canada must complete the mandatory pre-arrival molecular COVID-19 test and submit their mandatory information including their digital proof of vaccination in English or French using the free ArriveCAN (App or website) within 72 hours before arriving in Canada. Antigen tests, often called “rapid tests,” are not accepted. Fully vaccinated travellers who are eligible to enter Canada continue to be subject to mandatory random testing on arrival.

For short trips, that are less than 72 hours, Canadian citizens, people registered under the Indian Act, permanent residents and protected persons travelling to the United States are allowed to take their pre-arrival molecular test before they leave Canada. If the test is more than 72 hours old when they re-enter Canada, they will be required to get a new pre-arrival molecular test in the United States.

Unvaccinated or partially vaccinated travellers who are eligible to enter Canada must continue to follow pre-arrival, arrival and Day-8 molecular COVID-19 testing requirements, and quarantine for 14 days.

Full details on the current measures in place for travellers entering or returning to Canada are available online: COVID-19: Travel, testing and borders.

Travellers may experience delays at ports of entry due to the public health measures as the CBSA will not compromise the health and safety of Canadians for the sake of border wait times. The CBSA thanks travellers for their collaboration and patience.

All questions about U.S. entry and health requirements, should be directed to the U.S. Customs and Border Protection.

Le 8 novembre 2021, les États-Unis commenceront à autoriser les voyageurs canadiens entièrement vaccinés à entrer aux États-Unis aux points d’entrée terrestres et de traversiers pour des raisons discrétionnaires (non essentielles), comme le tourisme.

L’Agence des services frontaliers du Canada tient à rappeler aux voyageurs que les mesures frontalières demeurent en place pour les voyageurs qui entrent ou reviennent au Canada et qu’ils doivent s’informer et comprendre leurs obligations au moment de planifier leur voyage.

Les voyageurs devraient vérifier s’ils sont autorisés à entrer au Canada et s’ils satisfont à toutes les exigences d’entrée avant de se rendre à la frontière. Les résidents canadiens peuvent vérifier auprès de leur province ou territoire pour obtenir une preuve de vaccination contre la COVID-19 afin de faciliter leur retour au Canada.

Les voyageurs entièrement vaccinés qui viennent au Canada doivent subir le test moléculaire de dépistage de la COVID-19 obligatoire avant leur arrivée et soumettre leurs informations obligatoires, y compris leur preuve numérique de vaccination en anglais ou en français, en utilisant l’outil gratuit ArriveCAN (application ou site Web) dans les 72 heures précédant leur arrivée au Canada. Les tests d’antigènes, souvent appelés « tests rapides », ne sont pas acceptés. Les voyageurs entièrement vaccinés qui sont autorisés à entrer au Canada continuent d’être soumis à des tests de dépistage obligatoires aléatoires à leur arrivée.

Pour de brefs voyages de moins de 72 heures, les citoyens canadiens, les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens, les résidents permanents et les personnes protégées qui se rendent aux États-Unis sont autorisées à faire leur test moléculaire préalable à l’arrivée avant de quitter le Canada. Si le test a été effectué plus de 72 heures avant qu’ils ne rentrent au Canada, ils devront subir aux États-Unis un nouveau test moléculaire de dépistage préalable à l’arrivée.

Les voyageurs non vaccinés ou partiellement vaccinés qui sont autorisés à entrer au Canada doivent continuer à respecter les exigences en matière de tests moléculaire de dépistage de la COVID-19 avant l’arrivée, à l’arrivée et au 8e jour, et se mettre en quarantaine pendant 14 jours.

Tous les détails sur les mesures actuellement en vigueur pour les voyageurs entrant ou revenant au Canada sont disponibles en ligne : COVID-19 : Voyages, dépistage et frontières.

Le temps d’attente aux points d’entrée pourrait être plus long pour les voyageurs en raison des mesures de santé publique : l’ASFC ne mettra pas la santé et la sécurité des Canadiens en danger pour diminuer les temps d’attente à la frontière. L’ASFC remercie les voyageurs de leur collaboration et de leur patience.

Les questions sur les exigences sanitaires et d’entrée aux États-Unis devraient être adressées au Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.