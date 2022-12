By Minister Hajdu MP

OTTAWA – This week at the Assembly of First Nations/Assemblee des premieres Nations Special Chiefs Assembly in Ottawa lots happened!

On Tuesday, I met with the Alberta Chiefs. Alberta First Nations are creating a better and fairer future through their hard work.

Tuesday I sat with Chief Ghislain Picard and the AFN Quebec and Labrador Chiefs. Our conversations focused on more and deeper partnership to ensure more supports for health, housing, and education.

Wednesday morning started with a frank and important discussion with Attawapiskat, where we discussed the needs of leadership and the community, starting with land back.

On Wednesday we also met with Manitoba caucus. MB First Nations are fighting a drug and mental health crisis in their communities, and they know their needs best. It’s why we are so inspired to work together on Indigenous-led health services to put healthcare back in the hands of Indigenous people in the Manitoba region.

We wrapped up Wednesday’s meetings with the National Indigenous Economic Development Board! Through Dawn Madahbee Leach’s leadership, NEIDB is paving the way for equity in the Canadian economy for Indigenous communities, who were historically denied equal access to economic development. When businesses and organizations are Indigenous-led and designed, transformation happens.

Other community meetings included the Chippewa of the Thames and Red Sucker Lake, and Neskantaga, each working to improve the social determinants of health that are so important to healthy communities.

We wrapped up our week at the Assembly of First Nations Special Chief’s Assembly with Chiefs of the Yukon Region. Thank you for the conversation around self-determination and for all the work you’re doing for Indigenous-designed services delivery for Indigenous people. The Yukon is a great example of First Nations thriving when the path is self-determined.

The leaders, community and activists at Assembly First Nations Special Chief’s Assembly gathered in person to listen, to act, to push together on the huge mountain of work ahead.

Reconciliation is a process that must be defined by Indigenous communities who are rebuilding culture and wellness. I’m honoured to do this work alongside you.

Cette semaine, lors de l’assemblée extraordinaire des chefs de l’Assemblée des Premières Nations à Ottawa, il s’est passé beaucoup de choses!

Mardi, j’ai rencontré les chefs de l’Alberta. Les Premières nations de l’Alberta créent un avenir meilleur et plus équitable grâce à leur travail acharné.

Mardi, je me suis assis avec le Chef Ghislain Picard et les Chefs de l’APN du Québec et du Labrador. Nos conversations ont porté sur l’établissement de partenariats plus nombreux et plus profonds, afin d’assurer un meilleur soutien en matière de santé, de logement et d’éducation.

Le mercredi matin a commencé par une discussion franche et importante avec Attawapiskat, où nous avons discuté des besoins des dirigeants et de la communauté, en commençant par la restitution des terres.

Mercredi, nous avons également rencontré le caucus du Manitoba. Les Premières nations du Manitoba luttent contre une crise de la drogue et de la santé mentale dans leurs communautés, et ce sont elles qui connaissent le mieux leurs besoins. C’est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l’idée de travailler ensemble à la mise en place de services de santé dirigés par des Autochtones, afin de remettre les soins de santé entre les mains des Autochtones de la région du Manitoba.

Nous avons terminé les réunions de mercredi avec le Conseil national de développement économique des Autochtones! Grâce au leadership de Dawn Madahbee Leach, le NEIDB ouvre la voie à l’équité dans l’économie canadienne pour les communautés autochtones, qui se sont vu refuser historiquement un accès égal au développement économique. Lorsque les entreprises et les organisations sont dirigées et conçues par des Autochtones, une transformation se produit.

D’autres réunions communautaires ont eu lieu, notamment avec les Chippewa de Thames et de Red Sucker Lake, ainsi qu’avec Neskantaga, chacun travaillant à améliorer les déterminants sociaux de la santé qui sont si importants pour des communautés saines.

Nous avons terminé notre semaine à l’Assemblée extraordinaire des chefs de l’Assemblée des Premières Nations avec les chefs de la région du Yukon. Merci pour cette conversation sur l’autodétermination et pour tout le travail que vous faites pour offrir des services conçus par les Autochtones pour les Autochtones. Le Yukon est un excellent exemple de Premières nations qui prospèrent lorsque la voie est autodéterminée.

Les dirigeants, la communauté et les activistes présents à l’Assemblée extraordinaire des chefs des Premières nations se sont réunis en personne pour écouter, agir, pousser ensemble l’énorme montagne de travail qui nous attend. La réconciliation est un processus qui doit être défini par les communautés autochtones qui reconstruisent leur culture et leur mieux-être.

C’est un honneur pour moi de faire ce travail à vos côtés.