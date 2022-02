Ukraine has ordered general mobilization.

The hacker group Anonymous has declared a “cyber war against the Russian government.” RT websites have stopped working intermittently.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky reported 137 deaths. This includes all 13 border guards from Snake Island, which was seized by Russian forces.

Japan and Latvia have stopped issuing visas to Russian nationals.

THUNDER BAY – INTERNATIONAL NEWS – Many countries including the United States, Canada, Great Britain, have all announced sanctions against Russia.

Dmytro Kuleba, the Foreign Minister for Ukraine has been in meetings throughout the day.

Several Ukraine websites have been down later today. There are reports of a cyber-attack from Russia ongoing. It is not known if that is why the sites have been down.

First-ever 2+2 call of two top diplomats + two defense ministers of Ukraine and the United Kingdom. Topics: sanctions and weapons. London works very intensively on both. The UK believes in Ukraine and our victory over the aggressor. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Canada has announced economic sanctions

Canada is imposing new sanctions in response to Russia’s invasion of Ukraine.

The Special Economic Measures (Russia) Regulations and the Special Economic Measures (Ukraine) Regulations impose dealings prohibitions on listed persons. In most cases, these measures prohibit persons in Canada and Canadians outside Canada from engaging in any activity related to any property of these listed persons or providing financial or related services to them.

The new amendments impose restrictions on 31 individuals who are key members of President Putin’s inner circle, close contacts and family members of some individuals already sanctioned by Canada, and 27 key financial institutions. Additionally, the measures impose restrictions against 4 Ukrainian individuals who are pro-Russian agents of disinformation.

These amendments also impose a dealings ban on the non-government controlled areas of Donetsk and Luhansk, which will effectively prohibit Canadians from engaging in specific transactions and activities in these regions. In addition, the amendments will include 351 members of the Russian State Duma who voted for the decision to recognize the independence of the so-called DNR and LNR, as well as new prohibitions in the area of sovereign debt, specifically prohibiting direct or indirect dealings with three central Russian entities, and impose sanctions on two significant financial entities. It is now prohibited for any person in Canada and any Canadian outside Canada to directly or indirectly transact in, provide financing for or otherwise deal in new Russian debt.

The specific prohibitions are set out in the regulations.

Effective immediately, Canada is imposing new sanctions, or expanding existing sanctions, against:

US President Biden, speaking from the White House says, “The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine without provocation, without justification, without necessity. This is a premeditated attack. Vladimir Putin has been planning this for months, as I’ve been — as we’ve been saying all along. He moved more than 175,000 troops, military equipment into positions along the Ukrainian border.

“He moved blood supplies into position and built a field hospital, which tells you all you need to know about his intentions all along. He rejected every good-faith effort the United States and our Allies and partners made to address our mutual security concerns through dialogue to avoid needless conflict and avert human suffering,” continued the President. “For weeks — for weeks, we have been warning that this would happen. And now it’s unfolding largely as we predicted.”

Anonymous says the group is engaged in a cyber war with Russia over the invasion of Ukraine.