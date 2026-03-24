FedNor investit 15 000 $ dans le congrès 2026 de l’AFMO à Sudbury pour appuyer les municipalités francophones

FedNor accorde 15 000 $ au congrès 2026 de l’AFMO à Sudbury

Le gouvernement fédéral investit 15 000 $ pour appuyer le congrès 2026 de l’Association française des municipalités de l’Ontario à Sudbury, un appui qui vise à renforcer l’innovation, l’élaboration de politiques et la collaboration entre les municipalités francophones de l’Ontario. Pour les lecteurs de Thunder Bay et du Nord-Ouest de l’Ontario, cette annonce s’inscrit dans un effort plus large visant à accroître la capacité municipale des communautés francophones et à soutenir le développement économique du Nord de l’Ontario.

Le congrès réunira des leaders municipaux francophones de partout en Ontario

FedNor a annoncé le financement le 24 mars 2026, précisant que le congrès annuel de l’AFMO se déroulera à Sudbury les 25 et 26 mars. L’événement doit rassembler des leaders municipaux, des gestionnaires et des partenaires autour de discussions axées sur l’innovation, l’influence et l’impact durable des municipalités francophones et francophiles.

Selon l’agence fédérale, le congrès vise à aider les municipalités à répondre aux défis émergents, à partager des solutions concrètes et à renforcer les partenariats qui façonnent le développement municipal en Ontario français. Les organisateurs indiquent que la rencontre mettra l’accent sur l’adaptation des politiques, l’innovation et le renforcement des capacités, tout en offrant des occasions de formation, de partage des connaissances et de réseautage.

Le financement provient du Programme de développement du Nord de l’Ontario de FedNor.

Ottawa présente cet appui comme un investissement dans la capacité des collectivités

Dans une déclaration, Patty Hajdu, ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de FedNor, a affirmé que des communautés francophones fortes et bien connectées sont essentielles à la prospérité et à la diversité du Canada. Elle a soutenu que l’appui au congrès de l’AFMO aidera à donner aux dirigeants locaux les outils nécessaires pour façonner l’avenir des communautés francophones partout dans la province.

La députée de Sudbury, Viviane Lapointe, a pour sa part déclaré que l’accueil du congrès 2026 mettra en valeur la force et la résilience des communautés francophones du Nord de l’Ontario. Elle a indiqué que l’appui de FedNor aidera les dirigeants municipaux à établir des liens, à favoriser la collaboration et à soutenir le développement durable.

Pourquoi cette annonce compte pour Thunder Bay et le Nord-Ouest de l’Ontario

Même si le congrès aura lieu à Sudbury, sa portée touche l’ensemble du Nord de l’Ontario, y compris Thunder Bay et le Nord-Ouest, où les municipalités doivent continuer à concilier prestation de services, développement économique et représentation communautaire sur un vaste territoire.

Pour les municipalités qui desservent des résidents francophones, un congrès comme celui de l’AFMO peut offrir un espace pour discuter de l’adaptation des politiques locales, du maintien de l’accès aux services et de la défense des priorités régionales. Dans le Nord-Ouest de l’Ontario, ces enjeux peuvent aussi recouper les pénuries de main-d’oeuvre, le logement, les infrastructures, les liens de transport et la nécessité pour les petites collectivités de demeurer compétitives dans leurs efforts d’attraction d’investissements et de croissance démographique.

L’annonce reflète aussi une réalité plus large du Nord de l’Ontario : le développement municipal repose souvent sur la collaboration régionale. Qu’il soit question de mise en valeur des ressources, de tourisme, d’accès aux soins de santé ou de corridors de transport reliant les communautés au reste de l’Ontario et de l’Ouest canadien, les administrations locales bénéficient de réseaux plus solides et d’idées partagées.

Des retombées économiques à court terme attendues à Sudbury

FedNor affirme aussi que le congrès devrait générer des retombées économiques immédiates pour Sudbury et les environs grâce aux dépenses des visiteurs liées à l’événement. Ce type d’activité de congrès constitue un levier économique bien connu pour les villes du Nord de l’Ontario qui cherchent à diversifier leurs revenus grâce au tourisme, aux voyages d’affaires et aux événements sectoriels.

Des détails sur le congrès 2026 de l’AFMO sont disponibles sur la page officielle de l’événement, tandis que l’information sur les programmes de FedNor peut être consultée auprès de l’agence fédérale.

FedNor invests $15,000 in 2026 AFMO conference in Sudbury

The federal government is investing $15,000 to support the 2026 Association française des municipalités de l’Ontario conference in Sudbury, a move Ottawa says will help strengthen innovation, policy development and collaboration among Francophone municipalities across Ontario. For readers in Thunder Bay and Northwestern Ontario, the funding points to broader efforts to build municipal capacity in French-speaking communities and support regional economic development in Northern Ontario.

Conference to bring together Francophone municipal leaders from across Ontario

FedNor announced the funding on March 24, 2026, saying the annual AFMO conference will be held in Sudbury on March 25 and 26. The event is expected to bring together municipal leaders, managers and partners for discussions centred on innovation, influence and the long-term impact of Francophone and Francophile municipalities.

According to the federal agency, the conference is intended to help municipalities respond to emerging challenges, share practical solutions and strengthen partnerships that shape municipal development in French-speaking Ontario. Organizers say the gathering will focus on policy adaptation, innovation and capacity-building, while also creating opportunities for training, knowledge sharing and networking.

The funding is being provided through FedNor’s Northern Ontario Development Program.

Federal ministers and local MPs frame support as an investment in community capacity

In a statement, Patty Hajdu, minister of jobs and families and minister responsible for FedNor, said strong and connected Francophone communities are essential to Canada’s prosperity and diversity. She said support for the AFMO conference will help equip local leaders with tools to shape the future of Francophone communities across the province.

Sudbury MP Viviane Lapointe said hosting the 2026 conference will highlight the strength and resilience of Francophone communities in Northern Ontario. She said FedNor’s support will help municipal leaders build connections, encourage collaboration and support sustainable development.

Why the announcement matters in Thunder Bay and Northwestern Ontario

While the conference is being held in Sudbury, its focus has relevance across Northern Ontario, including in Thunder Bay and the Northwest, where municipalities continue to balance service delivery, economic development and community representation across large geographic areas.

For municipalities serving Francophone residents, conferences such as AFMO can provide a forum to discuss how local governments adapt policy, maintain access to services and advocate for regional priorities. In Northwestern Ontario, that can intersect with issues such as labour shortages, housing, infrastructure, transportation links and the need to keep smaller communities competitive as they pursue investment and population growth.

The announcement also reflects a broader Northern Ontario reality: municipal development is often tied to regional collaboration. Whether the issue is resource development, tourism, health care access or transportation corridors linking communities to the rest of Ontario and Western Canada, local governments benefit from stronger networks and shared policy ideas.

Sudbury expected to see short-term economic benefits

FedNor said the conference is also expected to generate immediate economic benefits for Sudbury and the surrounding area through visitor spending tied to the event. That type of conference activity is a familiar economic tool for Northern Ontario cities working to diversify local revenue through tourism, business travel and sector events.

Details on the 2026 AFMO conference are available through the event’s official page, while information on FedNor programs can be found through the federal agency.