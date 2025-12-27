Thunder Bay – Save the Date: Winter FunDays 2026 Begin Jan. 4

Thunder Bay – LIVING – The City of Thunder Bay has announced the return of Winter FunDays! Starting Sunday, January 4, 2026, and running every Sunday until March 15, 2026, this weekly program offers free outdoor and indoor activities for all ages.
Winter FunDays will take place outdoors at various locations throughout Marina Park, with indoor programming hosted at the Baggage Building Arts Centre each week.
It’s a perfect opportunity to connect with your community, enjoy winter, and explore both creative and recreational activities.
2026 Winter FunDays Activities Include:
- Sunday, January 4, 2026
- Fat Tire Biking with Community Spokes, Outdoors at Marina Park
- Crafts with CAHEP, Baggage Building Arts Centre
- Sunday, January 11, 2026
- Snowga (Snow Yoga), Taiji Park in Marina Park
- Crafts with CAHEP, Baggage Building Arts Centre
- Sunday, January 18, 2026
- Exploring the Winter World with Boreal Museum, Outdoors at Marina Park
- Crafts with CAHEP, Baggage Building Arts Centre
- Sunday, January 25, 2026
- Snowshoe Scavenger Hunt, Outdoors at Marina Park
- Crafts with CAHEP, Baggage Building Arts Centre
- Sunday, February 1, 2026
- Winter Science with Science North, Outdoors at Marina Park
- Crafts with CAHEP, Baggage Building Arts Centre
- Sunday, February 8, 2026
- Dog Sledding 101 with Boreal Journeys, Spirit Garden in Marina Park
- Crafts with CAHEP, Baggage Building Arts Centre
- Sunday, February 15, 2026
- Snow Art, Outdoors at Marina Park
- Crafts with CAHEP, Baggage Building Arts Centre
- Sunday, February 22, 2026
- Bannock Making with Indigenous Friendship Centre, Green Lawn in Marina Park
- Crafts with CAHEP, Baggage Building Arts Centre
- Sunday, March 1, 2026
- Family Pride Skate with Rainbow Collective, Port Arthurs Landing Skating Rink
- Crafts with CAHEP, Baggage Building Arts Centre
- Sunday, March 8, 2026
- Geocaching with Willow Springs, Outdoors at Marina Park
- Crafts with CAHEP, Baggage Building Arts Centre
- Sunday, March 15, 2026
- St. Patrick’s Day BBQ with Children and Youth Programs, Outdoors at Marina Park
- Crafts with CAHEP, Baggage Building Arts Centre
For the most up-to-date information and locations, visit thunderbay.ca/winterfundays