Montreal to Enjoy Clear Skies and Warm Sunday

This morning, Montréal-Trudeau International Airport reported a temperature of 15.1°C with partly cloudy skies. The barometric pressure is at 101.8 kPa and rising. Humidity stands at 88%, with a dew point of 13.1°C. Winds are from the northeast at 8 km/h. Visibility is excellent at 24 km.

Forecast for the Next Few Days

July 21, 2024

Today will be mainly sunny with winds becoming west at 20 km/h this afternoon. The high will reach 25°C, with a humidex of 27 and a UV index of 7, indicating high exposure.

Tonight will be clear with winds from the west at 20 km/h, becoming light this evening. The low will be 16°C.

July 22, 2024

Monday will be sunny with a high of 27°C, a humidex of 30, and a UV index of 8, indicating very high exposure.

Monday night will have cloudy periods with temperatures dropping to 17°C.

July 23, 2024

Tuesday will be a mix of sun and clouds with a high of 27°C. The night will have cloudy periods with temperatures around 19°C.

July 24, 2024

Wednesday will be cloudy with a 60% chance of showers and a high of 26°C. The night will bring showers with temperatures dropping to 20°C.

Historical Weather Data

For this time of year, Montreal typically sees highs around 26°C, with lows around 17°C. However, temperature extremes can vary, with both higher and lower temperatures recorded​​.

Wardrobe Suggestions

Given the warm daytime temperatures and cooler nights, layering is key. Light, breathable clothing is ideal for daytime, and having a light jacket or sweater handy for the evening is advisable. Sunglasses and sunscreen are essential due to the high UV index.

Interesting Weather Trivia

Did you know? Montreal, located on the Island of Montreal at the confluence of the Saint Lawrence and Ottawa Rivers, often enjoys clear and sunny summer days, making it an ideal destination for outdoor festivals and activities.

Conclusion

Enjoy the sunny weather and stay prepared for potential showers on Wednesday. The mix of clear skies and occasional clouds provides an excellent opportunity to experience the vibrant atmosphere of Montreal.

Ciel Dégagé et Températures Douces à Montréal

Conditions Actuelles

Ce matin, l’aéroport international Montréal-Trudeau a signalé une température de 15,1°C avec un ciel partiellement nuageux. La pression barométrique est de 101,8 kPa et en hausse. L’humidité est de 88 %, avec un point de rosée à 13,1°C. Les vents viennent du nord-est à 8 km/h. La visibilité est excellente à 24 km.

Aujourd’hui, le temps sera principalement ensoleillé avec des vents devenant ouest à 20 km/h cet après-midi. La température maximale atteindra 25°C, avec un humidex de 27 et un indice UV de 7, indiquant une exposition élevée.

Ce soir, le ciel sera dégagé avec des vents venant de l’ouest à 20 km/h, devenant légers en soirée. La température minimale sera de 16°C.

Prévisions pour les Prochains Jours

22 juillet 2024

Lundi, le temps sera ensoleillé avec une température maximale de 27°C, un humidex de 30 et un indice UV de 8, indiquant une exposition très élevée.

Lundi soir, il y aura des périodes nuageuses avec une température minimale de 17°C.

23 juillet 2024

Mardi, le temps sera un mélange de soleil et de nuages avec une température maximale de 27°C. La nuit sera nuageuse par moments avec une température d’environ 19°C.

24 juillet 2024

Mercredi, le temps sera nuageux avec 60 % de probabilité d’averses et une température maximale de 26°C. La nuit apportera des averses avec des températures descendant à 20°C.

Données Météorologiques Historiques

Pour cette période de l’année, Montréal voit typiquement des températures maximales autour de 26°C, avec des minimales autour de 17°C. Cependant, les extrêmes de température peuvent varier, avec des températures plus élevées et plus basses enregistrées​​.

Suggestions Vestimentaires

Étant donné les températures chaudes en journée et plus fraîches la nuit, la superposition est essentielle. Des vêtements légers et respirants sont idéaux pour la journée, et il est conseillé d’avoir une veste légère ou un pull pour le soir. Des lunettes de soleil et de la crème solaire sont indispensables en raison de l’indice UV élevé.

Anecdote Météorologique

Saviez-vous que Montréal, située sur l’île de Montréal à la confluence des rivières Saint-Laurent et Ottawa, bénéficie souvent de journées d’été claires et ensoleillées, ce qui en fait une destination idéale pour les festivals et les activités de plein air?

Conclusion

Profitez du temps ensoleillé et préparez-vous à d’éventuelles averses mercredi. Le mélange de ciel clair et de nuages occasionnels offre une excellente opportunité de découvrir l’atmosphère vibrante de Montréal.