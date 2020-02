THUNDER BAY – The union representing Ontario’s French-language teachers (AEFO) has issued a strike notice for Thursday, February 27th, 2020.

As a result, our schools will be closed on that day as we will not be able to ensure the safety and well-being of our students. Unless an agreement is reached, classes and school transportation will be cancelled for the day of February 27th for the following schools:

ÉSC de La Vérendrye, Thunder Bay

École catholique Franco-Supérieur, Thunder Bay

École catholique de l’Enfant-Jésus, Dryden

École catholique des Étoiles-du-Nord, Red Lake

École catholique Franco-Terrace, Terrace Bay

École catholique Val-des-Bois, Marathon

École Immaculée-Conception, Ignace

École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac

École St-Joseph, Geraldton

Parents are strongly encouraged to make alternate arrangements for child-care on February 27th. Daycares located within our schools will remain open.

For regular updates, parents can refer to our website and click on the “Negotiations” tab or visit our Facebook page.

The Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales covers the entire Northwestern region of Ontario and includes nine elementary schools and one high school.

– L’association des enseignantes et des enseignantes franco-ontariens (AEFO) qui représente le personnel enseignant de notre Conseil a émis un troisième avis de grève d’un jour pour le jeudi 27 février 2020.

Ainsi, nous ne serons pas en mesure d’assurer la sécurité et le bien-être des élèves et devrons par conséquent fermer nos écoles aux élèves. À moins qu’une entente n’intervienne d’ici là, les classes et le transport scolaire seront annulés pour la journée du 27 février, pour tous les élèves des écoles suivantes :

ÉSC de La Vérendrye, Thunder Bay

École catholique Franco-Supérieur, Thunder Bay

École catholique de l’Enfant-Jésus, Dryden

École catholique des Étoiles-du-Nord, Red Lake

École catholique Franco-Terrace, Terrace Bay

École catholique Val-des-Bois, Marathon

École Immaculée-Conception, Ignace

École Notre-Dame-de-Fatima, Longlac

École St-Joseph, Geraldton

Les parents sont fortement encouragés à prévoir un plan alternatif pour la garde de leurs enfants pour la journée du 27 février. Les garderies situées dans les écoles demeureront ouvertes.

Nous informons régulièrement de la situation les parents à travers l’onglet

« Négociations » de notre site Internet et sur les pages Facebook du Conseil et de ses écoles.

Le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales couvre toute la région du Nord-Ouest de l’Ontario et comprend neuf écoles élémentaires et une école secondaire.